Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Строительство стадиона в Актау будет транслироваться в прямом эфире

    15 Августа 2023, 07:21

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На каком этапе находится проект строительства стадиона, рассказала руководитель проекта реконструкции спортивного комплекса «Каспий» Оксана Корнацкая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Около года назад местные жители обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой сохранить спорткомплекс «Каспий». Они были озабочены тем, что на его месте могут построить гостиницу, а люди останутся без возможности заниматься спортом. Горожан услышали. На месте полностью изношенного, угрожающего жизни детей и взрослых комплекса, было решено построить новый. Вопросом заинтересовался союз европейских футбольных ассоциаций UEFA.

    На сегодня завершена работа над технической документацией и выделен земельный участок для строительства нового спортивно-тренировочного многофункционального оздоровительного комплекса под открытым небом. Он войдет в группу спортивных сооружений крытого спортивного комплекса «Каспий».

    «Горожане, выступающие за здоровый образ жизни, смогут заниматься спортом на стадионе совершенно бесплатно. В то же время комплекс, соответствующий требованиям международных стандартов, обеспечит инфраструктурные возможности для тренировок подрастающего поколения спортсменов. Это позволит им легче и быстрее добиваться профессиональных результатов. Его также можно будет использовать для тренировок национальной сборной Казахстана, проведения крупнейших республиканских и международных соревнований», - делится Оксана Корнацкая.

    В настоящее время идет работа по благотворительному проекту реновации полей с Казахстанской федерацией футбола.

    «Соглашение уже подписано. Это значит, что искусственное футбольное поле будет нам предоставлено на безвозмездной основе, за счет средств UEFA и 1XBET. Следующий этап - подача заявки в Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Фонд - единый оператор благотворительности группы компаний «Samruk-Kazyna» реализует в соответствии с разработанными «Правилами оказания и мониторинга благотворительности» благотворительные, социально-значимые программы и проекты в Казахстане. Такое предложение мы получили от АО «Каражанбасмунай», участника Фонда «Samruk-Kazyna Trust». Решить поставленные задачи нам позволило сотрудничество с областными исполнительными органами», - отметила спикер.

    Над проектом работает команда квалифицированных специалистов из Актау, Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.

    «Мы запустим первый в Казахстане медийный онлайн-проект. Строительство стадиона будет освещаться в прямом эфире, а значит, будет совершенно прозрачным. Кроме того, это просто интересно, особенно жителям города, которые очень рады, что мечты сбываются. Глава государства поставил перед нами цель и дал нам в руки все необходимые инструменты для этой работы, в числе которых благотворительные программы, поручения представителям разных уровней власти о содействии и сотрудничестве. Остальное все в наших руках», - подытожила Оксана Корнацкая.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Строительство Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Актауский битумный завод: курс на увеличение производства
    Ной из Петропавловска 20 лет строил свой ковчег
    Минэнерго РК детально проработает поручение Президента о референдуме по строительству АЭС
    Создание академгородка в Конаеве: озвучены планы
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области