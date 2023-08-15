Строительство стадиона в Актау будет транслироваться в прямом эфире

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На каком этапе находится проект строительства стадиона, рассказала руководитель проекта реконструкции спортивного комплекса «Каспий» Оксана Корнацкая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Около года назад местные жители обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой сохранить спорткомплекс «Каспий». Они были озабочены тем, что на его месте могут построить гостиницу, а люди останутся без возможности заниматься спортом. Горожан услышали. На месте полностью изношенного, угрожающего жизни детей и взрослых комплекса, было решено построить новый. Вопросом заинтересовался союз европейских футбольных ассоциаций UEFA.

На сегодня завершена работа над технической документацией и выделен земельный участок для строительства нового спортивно-тренировочного многофункционального оздоровительного комплекса под открытым небом. Он войдет в группу спортивных сооружений крытого спортивного комплекса «Каспий».

«Горожане, выступающие за здоровый образ жизни, смогут заниматься спортом на стадионе совершенно бесплатно. В то же время комплекс, соответствующий требованиям международных стандартов, обеспечит инфраструктурные возможности для тренировок подрастающего поколения спортсменов. Это позволит им легче и быстрее добиваться профессиональных результатов. Его также можно будет использовать для тренировок национальной сборной Казахстана, проведения крупнейших республиканских и международных соревнований», - делится Оксана Корнацкая.

В настоящее время идет работа по благотворительному проекту реновации полей с Казахстанской федерацией футбола.

«Соглашение уже подписано. Это значит, что искусственное футбольное поле будет нам предоставлено на безвозмездной основе, за счет средств UEFA и 1XBET. Следующий этап - подача заявки в Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Фонд - единый оператор благотворительности группы компаний «Samruk-Kazyna» реализует в соответствии с разработанными «Правилами оказания и мониторинга благотворительности» благотворительные, социально-значимые программы и проекты в Казахстане. Такое предложение мы получили от АО «Каражанбасмунай», участника Фонда «Samruk-Kazyna Trust». Решить поставленные задачи нам позволило сотрудничество с областными исполнительными органами», - отметила спикер.

Над проектом работает команда квалифицированных специалистов из Актау, Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.

«Мы запустим первый в Казахстане медийный онлайн-проект. Строительство стадиона будет освещаться в прямом эфире, а значит, будет совершенно прозрачным. Кроме того, это просто интересно, особенно жителям города, которые очень рады, что мечты сбываются. Глава государства поставил перед нами цель и дал нам в руки все необходимые инструменты для этой работы, в числе которых благотворительные программы, поручения представителям разных уровней власти о содействии и сотрудничестве. Остальное все в наших руках», - подытожила Оксана Корнацкая.