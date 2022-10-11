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    Строительство сетей водоснабжения ведется в столичном жилом массиве – Алтай Кульгинов

    11 Октября 2022, 22:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, как развиваются жилые массивы столицы, передает МИА «Казинформ».

    «В столице 16 жилых массивов. В ЖМ проживает около 345 тыс. человек. Наравне с вопросами благоустройства есть системные: свет, вода, канализация, ливневка, отопление, строительство соцобъектов и др. По поручению Президента РК приняли отдельный раздел по развитию жилых массивов. Так, В жилых массивах построили 42 км сетей водоснабжения, 17 км ливневых сетей, 11 км канализации, более 3,2 км сетей электроснабжения, 680 км сетей газоснабжения.

    В жилых массивах построили четыре объекта образования, два спортивных комплекса, 300 дворов и общественных пространств, отремонтировали и построили 250 улиц (более 117 км), установили 3,7 тыс. опор освещения. Но и этого еще недостаточно. Работы по развитию ЖМ продолжаются. На одной из встреч жители ЖМ «Уркер» как-то сказали, что «любуются огнями левого берега». Наша цель – сделать окраины комфортными для проживания. Над чем мы и работаем.

    Хотел бы остановиться на жилом массиве «Лесопосадочный участок» (ЛПУ). В ЛПУ проживает более 400 человек. На встрече горожане поднимали вопросы по воде, так как с момента появления данного ЖМ у людей нет центрального водоснабжения. Жителям приходится возить воду. Ранее мы разработали проект, сейчас приступили к строительству сетей центрального водоснабжения, водоотведения.

    Со следующего года планируем начать проектирование газоснабжения в ЖМ ЛПУ, также запланировали строительство соцобъекта (детсада). На встрече рассмотрели и ряд других вопросов», - написал аким столицы.

    Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акимат Строительство Общество Алтай Кульгинов Вода
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