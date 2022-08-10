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    • Строительство семи школ ведут в ВКО

    10 Августа 2022 03:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области ведется строительство 7 школ на 1520 мест. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Алишер Бекен, передает МИА «Казинформ».

    «Управлением строительства, архитектуры и градостроительства ВКО ведется реализация строительства 6 школ на 1270 мест. За счет республиканского бюджета строятся 2 школы на 920 мест, в рамках офтэйк-контракта - 4 малокомплектных школы на 350 мест», - проинформировал Алишер Бекен.

    По его словам, на средства, выделенные из республиканского бюджета, строятся школы в Риддере на 600 мест и в Уланском районе на 320 мест.

    «По оффтэйк-контракту начата реализация строительства 4 малокомплектных школ на 350 мест в селе Жыланды Бескарагайского района, с. Жолнускау Курчумского района, с. Капай батыр Жарминского района, с. Урунхайка Маркакольского района. Срок завершения строительства - сентябрь 2022 года», - отметил спикер.

    Кроме того, в Шемонаихинском районе в рамках ГЧП ведется строительство школы на 250 мест. Заказчик – управление образования ВКО. Срок завершения строительства - август 2022 года.
    #Восточно-Казахстанская область #Образование #Строительство
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