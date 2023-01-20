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    Строительство ряда визит-центров планируют завершить в Казахстане

    20 Января 2023, 11:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством культуры и спорта планируется завершить строительство ряда визит-центров. Об этом сообщил министр Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы намерены завершить строительство визит-центров Ордабасы, Сауран, Сарайшык, Есик, Бозок, обеспечить дальнейшую модернизацию киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова», - сказал на заседании коллегии по вопросам культуры, архивного и издательского дела глава ведомства Асхат Оралов.

    Министр подчеркнул, что еще одной немаловажной задачей является строительство архивохранилища при Центральном государственном архиве города Алматы.

    По его словам, расширение хранилища центральных государственных архивов – это возможность сохранить наше историко-культурное наследие и приобщиться к богатому пласту истории.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туризм История Казахстана Строительство Минкультуры
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