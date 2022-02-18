Строительство путепровода на станции Шамалган завершится в конце года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития озвучили сроки завершения строительства эстакады на станции Шамалган в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала строительства проекта на основной эстакаде через ж/д пути на сегодняшний день выполнены работы на 68%, полностью завершены земляные работы на всем протяжении. Несмотря со столкнувшимися проблемами выкупа земель и сноса строений, в прошлом году работы по путепроводу не останавливались. В настоящее время продолжается работа по путепроводу и заготовки инертных материалов. Полное завершение работ запланировано на конец текущего года», - ответили на запрос агентства в Комитете автодорог.

Длина четырехполосного путепровода составляет 6 км и принадлежит к категории 1б.

Напомним, 15 сентября 2019 года на переезде железнодорожных путей, расположенном на станции Шамалган Карасайского района Алматинской области, произошло столкновение пассажирского поезда с автобусом, в результате которого погиб водитель автобуса и пострадали женщина с двумя малолетними детьми. Позже по данному факту привлечен к ответственности работник железнодорожных путей Ахмеджанов Д. Д. Приговором суда он признан виновным по статье 344 части 2 УК и ему было назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.

После случившегося в МИИР рассказали о планах по строительству отдельного путепровода на станции Шамалган:

«Мы планируем начать проектирование и строительство моста (путепровода) уже в следующем году, но не именно на этом переезде, а немного в стороне, где будет меньше сноса домостроений», - отметил тогда Роман Скляр.

В сентябре 2020 года на переезде железнодорожных путей, расположенном на станции Шамалган, где произошло ДТП с автобусом и поездом, открыли пешеходный мост.