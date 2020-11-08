Строительство отеля в урочище Бозжира прокомментировали в акимате Мангистауской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области намерены построить бутик-отель для туристов в урочище Бозжира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
«Инвесторы, запустившие отель Rixos в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель». На сегодняшний день ведётся работа по проектированию указанного отеля», - отметили в пресс-службе.
В акимате заверяют, что строительство будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства, то есть проект после готовности будет представлен на общественные слушания.
«На данный момент на территории урочища Бозжира никакие строительные работы ещё не ведутся. На видео, которое распространяется в сети идёт временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта, сроком на 2 дня. Объект будет полностью соответствовать требованиям «зелёных» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее жители Мангистау выразили обеспокоенность присутствием строительной техники на Бозжире.
В социальных сетях появилось видеозапись со строительной техникой в урочище Бозжира на плато Устюрт. В описании видео говорится, что там начались строительные работы.
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