Строительство отеля в урочище Бозжира прокомментировали в акимате Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области намерены построить бутик-отель для туристов в урочище Бозжира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Инвесторы, запустившие отель Rixos в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель». На сегодняшний день ведётся работа по проектированию указанного отеля», - отметили в пресс-службе.

В акимате заверяют, что строительство будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства, то есть проект после готовности будет представлен на общественные слушания.

«На данный момент на территории урочища Бозжира никакие строительные работы ещё не ведутся. На видео, которое распространяется в сети идёт временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта, сроком на 2 дня. Объект будет полностью соответствовать требованиям «зелёных» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители Мангистау выразили обеспокоенность присутствием строительной техники на Бозжире.

В социальных сетях появилось видеозапись со строительной техникой в урочище Бозжира на плато Устюрт. В описании видео говорится, что там начались строительные работы.