Строительство оптово-распределительного центра продолжается в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау полным ходом идет строительство оптово-распределительного центра и коммунального рынка, возводятся складские и торговые комплексы. Общий процент выполненных работ достиг 30 %, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

По словам директора ТОО «ОРЦ Актау», занимающегося строительством оптово-распределительного центра, Бекзата Жеткизгенова, работы идут по плану, первые этажи всех помещений объекта уже возведены, на данный момент ведутся монтажные работы.

После сдачи объекта в эксплуатацию, в павильонах более 500 фермеров смогут реализовывать свою продукцию без посредников. У них будут свои склады для хранения овощей и фруктов, а также холодильные и морозильные камеры. За аренду фермеры платить не будут, что в свою очередь положительно скажется на снижение цены для конечного потребителя.

22 сентября минувшего года во время визита в Мангистаускую область Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму области Нурлану Ногаеву обеспечить строительство коммунального и оптового рынка.

Благодаря тому, что продукция на данном рынке будет реализовываться сельхозпроизводителями напрямую, минуя посредников, население получит возможность приобретать продуктовые товары по более низким ценам.

Строительство рынка со складами и павильонами ведется в 36 микрорайоне. Напомним, что на территории рынка будет работать автовокзал на 750 мест для автомобилей и городского общественного транспорта, также предусмотрен пассажирский терминал на 500 человек. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.