Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Строительство очистной станции за 334 млн временно приостановили в Мангистау

    5 Августа 2022 22:22

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители села Курык интересуются, когда будет построена канализационная очистная станция, ради которой из бюджета выделили 334 млн тенге. Свой вопрос они адресовали главе региона. Чиновники рассказали о причинах «заморозки» стройки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    О ходе строительства канализационной очистной станции в селе Курык рассказал заместитель акима Каракиянского района Манар Тулегенов.

    Один из сельчан задал вопрос, отмечая, что канализационную очистную станцию в селе начали строить два-три года назад, но она все еще не готова.

    В акимате Каракиянского района отметили, что проект строительства очистного сооружения находится на их контроле. На объект были заложены 334 млн тенге.

    «Согласно проектно-сметной документации канализацией будут охвачены 89 многоэтажных домов и 26 социальных объектов села Курык. Установлены две канализационные насосные станции. Строительство очистного сооружения площадью 200 кубометров за счет собственных средств ведет индивидуальный предприниматель Атаниязов. Остановка произошла из-за транспортно-логистического кризиса на фоне геополитической обстановки в мире. Предприниматель ожидает поступления из-за рубежа деталей основного устройства, необходимого в строительстве объекта. Этот процесс, как и ввод объекта в эксплуатацию, мы контролируем», - говорит Манар Тулегенов.


    Фото: www.lada.kz
    #Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Деревья вырубили из-за пристройки к школе в Алматы
    Какие земельные участки изымут для госнужд в 2023 году в Алматы
    Горнодобывающую промышленность будут развивать в Костанайской области
    Реконструкцию канализационно-очистных сооружений приостановили в Петропавловске
    Популярное
    1 Назначили нового акима Петропавловска
    2 Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
    3 Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
    4 США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
    5 Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО