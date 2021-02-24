Строительство общежития в парке Горького в Алматы: вуз ищет другое место

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В алматинском парке культуры и отдыха имени Горького не будут строить студенческое общежитие для КазНПУ имени Абая. Об этом сообщили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не будет строительства, отменили. Ищем другое место», – сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

В управлении зеленой экономики города добавили, что общественные слушания, запланированные на 1 марта по строительству общежития для студентов в Медеуском районе в парке имени Горького, отменяются.

В пресс-службе акимата также заявили, что Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел совещание с ректорами вузов города, в ходе которого был рассмотрен ход строительства общежитий в рамках «Пяти социальных инициатив Елбасы». Главная задача - улучшить условия проживания студентов, обеспечить их местами в общежитиях.

В Алматы введено в эксплуатацию шесть общежитий, два объекта находятся на стадии строительства, завершение планируется в начале 2022 года. Наряду с этим ведутся подготовительные работы по строительству 30 общежитий. Всего для строительства новых объектов определено 22 земельных участка. В рамках проводимых работ в городе планируется создание более 16 тысяч койко-мест.

Сообщается, что строительство общежитий осуществляется за счет средств инвесторов. Согласно решениям Министерства образования и науки РК регламентирован возврат инвестиций для инвесторов в течение 8 лет после ввода объекта в эксплуатацию. В этой связи в условиях пандемии и экономических сложностей инвесторов в сроки строительства были внесены изменения.

Ранее сообщалось, что КазНПУ имени Абая планирует построить студенческое общежитие в алматинском парке Горького.