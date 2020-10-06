Строительство новых сахарных заводов позволит сократить дефицит - Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дефицит сахара казахстанского производства составляет 240 тысяч тонн. Об этом сообщили в Минсельхозе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает статистика, за прошедшие пять лет площадь посевов сахарной свеклы увеличилась в 9,8 раз, урожайность сахарной свеклы в 1,3 раза, а валовый сбор – больше чем в 20 раз. Данные факты еще раз подтверждают потенциал развития отечественной сахарной отрасли, для чего необходимо увеличить посевные площади сахарной свеклы минимум в 2 раза. Учитывая то, что в 90-х годах сахарную свеклу сажали в 13 регионах республики, считаем, что в этой работе должны принимать участие каждая область», - сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

В настоящее время дефицит сахара отечественного производства составляет 240 тыс. тонн или больше половины от потребности.

Насыщение внутреннего рынка, по словам министра, предполагается за счет озвученного увеличения посевов сахарной свеклы, повышения ее урожайности и качества за счет применения современных агротехнологий, качественных семян и технического перевооружения.

«Модернизация действующих четырех сахарных заводов, а также реализация проектов по строительству новых сахарных заводов в Жамбылской и Павлодарской областях позволит сократить дефицит путем производства дополнительно 180 тыс. тонн сахара и выйти на обеспеченность в 80%. Это позволит полностью обеспечить потребность населения в сахаре. Уже приняты меры поддержки отрасли в виде инвестиционного субсидирования, субсидирования на тонну сахарной свеклы, сданной на переработку», - отметил С. Омаров.

Ранее министр рассказал , какие меры принимаются в целях налаживания производства яблок в стране.