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    Строительство новой школы началось в Караганде

    6 Марта 2023, 22:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде, в густонаселенном микрорайоне «Кунгей», началось строительство школы на 600 мест. Открытие планируется 1 сентября 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Этот объект жители микрорайона «Кунгей» просили и ждали долго. С появлением здесь учебного заведения у школьников отпадет необходимость ездить на учебу. Школа будет в шаговой доступности.

    Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с жителями «Кунгея», где поднимают много проблемных вопросов. Постепенно они решаются. Представители инициативной группы рассказали, что необходимо сделать в первую очередь.



    В «Кунгее» продолжится ремонт дорог, участки для работ выбирают по согласованию с жителями. Решается и вопрос с транспортом. По обращению жителей на 16-м маршруте добавился третий автобус, изменилась схема движения. Ермаганбет Булекпаев поручил акиму города открыть в ближайшее время второй маршрут для охвата отдаленных районов «Кунгея».



    Актуальна проблема с освещением улиц. С этого года работа начнется.

    В будущем по просьбе жителей планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

    «Я живу в «Кунгее» около десяти лет. Очень рады, что у нас начали строить школу. Об этом просили давно. Внимание к нашему микрорайону есть, обращения жителей слышат. Но проблем немало: начиная от дорог и заканчивая бродячими собаками. Хотелось бы, чтобы провели освещение на улицах. Верим, что власти в этом помогут», – говорит жительница «Кунгея» Назгуль Терликбаева.

    «Мы видим, что власти нас услышали. Вопросы, которые поднимаем, стали решаться. В микрорайоне не было нормальных дорог – теперь заасфальтировали. Электролинию построили. Начало строительства школы – большая радость для нас. В нашем микрорайоне живет порядка 15 тысяч человек, очень много детей», – сказал представитель инициативной группы Улан Джумабеков.






    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Образование Караганда школа
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