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    Строительство нового VIP-терминала аэропорта Алматы планируют завершить летом

    28 Февраля 2023, 14:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунг сообщил, что перенос старого здания VIP-терминала аэропорта планируют завершить летом этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно переноса старого здания VIP-терминала, мы уже занимаемся переносом. Каждый элемент, который имеет исторически культурное значение, переносится аккуратно в новое здание VIP-терминала. Все это делается согласно с правилами, законами и культурой после тщательного согласования, проведения общественных слушаний. Мы получили все разрешительные документы. К лету 2023 года ожидается окончание строительства нового VIP-терминала», - сказал глава аэропорта.

    Новое здание VIP-терминала расположилось в 420 метрах юго-восточнее по улице Ахметова, туда перенесут ключевые элементы: витражи, элементы бельведера. По одной детали извлечены витражи и оконные рамы, вручную очищены от многочисленных слоев краски ключевые элементы фасада, чтобы снять копии элементов. Создан цифровой двойник здания.

    «Здание VIP-терминала на половину будет использовано государственными служащими, на половину обычными коммерческими пассажирами, прилетающих на «джетах», - пояснил Эрсой Альп Эр Тунг.

    VIP-терминал международного аэропорта Алматы начали сносить осенью прошлого года. После этого депутаты потребовали проверить законность сноса этого старого здания, который был признан памятником архитектуры. В международном аэропорту Алматы ответили, что перенос VIP-терминала на новое место способствует сохранению культурного наследия Международного аэропорта Алматы. Перенос осуществляется со всеми необходимыми разрешениями, в полном соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

    Скрин с презентации Международного аэропорта Алматы

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство
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