Строительство нового онкоцентра в Астане начнется в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О мероприятиях, направленных на повышение качества жизни казахстанцев, рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках второй задачи «повышение качества жизни» предусмотрены 22 мероприятия. В сфере образования предусмотрены меры, направленные на повышение качества дошкольного, среднего и высшего образования. Для стимулирования учителей и работников дошкольных организаций в следующем году будет разработан Закон «О статусе педагога». В сфере здравоохранения в повышении качества медицинских услуг в текущем году в Астане будет начато строительство Национального научного онкологического центра, оснащённого самым современным оборудованием», - рассказал Т. Сулейменов на заседании Правительства.



Также министр сообщил о том, что в целях защиты населения от некачественных и опасной для здоровья жизни товаров и услуг будет создан Комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг.



«В рамках третьей задачи - создания комфортной среды проживания предусмотрены меры, направленные на улучшение жилищных условий, комфортного и безопасного проживания в любом населенном пункте страны. В целях формирования рациональной территориальной организации страны будет принята прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года. Для качественной реализации прогнозной схемы в следующем году будет принята Программа развития регионов до 2025 года», - добавил он.



Министр отметил, что для развития транспортной инфраструктуры и коммунального жилищного строительства будет продолжена реализация государственной программы «Нурлы жол» и «Нурлы жер» до 2025 года.



«В целях коренного улучшения работы правоохранительных органов и обеспечения безопасности граждан будет принята Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел, предусматривающая внедрение нового современного формата работы с населением, обеспечение системы мониторинга общественной безопасности. Будет продолжена дальнейшая модернизация судебной системы через внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных средств и сервисов, сокращение излишней судебной процедуры», - заключил он.