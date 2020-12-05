Строительство нового комбикормового завода завершается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Есильском районе Акмолинской области завершается строительство комбикормового завода и зернохранилища ТОО «Рау Агро». Объект будет введен в эксплуатацию до конца декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Стоимость проекта составляет 648 млн тенге. Проектная мощность 2,5 тысяч тонн продукции в год.

«Строительство завода началось в феврале прошлого года в городе Есиль. На заводе построены 4 объекта - административное здание, завальная яма, два склада, проведена оценка ресурсов и резервов. Основной продукцией завода будет полнорационный комбикорм высшей пробы для всех видов сельскохозяйственных животных. Комбикорм будет выпускаться в рассыпном виде и в форме гранул, которые гарантируют целостность всех белково-витаминно-минеральных добавок», - отметили в акимате района.

В настоящее время на заводе создано 10 рабочих мест. Предприятие представляет собой развитый комплекс, оснащенный компьютерным управлением, снабженный высокоэффективным оборудованием: сушилкой для зерна, элеватором, складами хранения сырья и готовой продукцией.

Данный проект реализуется в рамках программы «Агробизнес-2020» и включен в Карту индустриализации.