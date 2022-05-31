Строительство нескольких многоквартирных домов приостановили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайской прокуратурой выявлены факты нарушения строительными организациями законодательства в жилищном строительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведомством установлены факты нарушения одним из застройщиков архитектурно-строительного законодательства при возведении 5 многоквартирных жилых домов в новом микрорайоне «Аэропорт» в Костанае.

«За допущенные нарушения 18 мая 2022 года уполномоченным органом ТОО привлечено к административной ответственности по статье 316 (строительство без проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу) и статье 321 (осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров) КоАП. Общая сумма штрафов составила 612 600 тенге, оплачены в полном объеме»,- сообщили в прокуратуре.

Строительно-монтажные работы на данных объектах приостановлены на один месяц до 17 июня 2022 года.

Также выявлены факты, когда двумя строительными организациями города привлекались денежные средства граждан без соответствующего разрешения местного исполнительного органа о привлечении денег дольщиков.

«По акту надзора уполномоченным органом в отношении строительных компаний составлены протоколы об административных правонарушениях, а именно занятие предпринимательской деятельностью без соответствующего разрешения, которые для рассмотрения направлены в суд. Постановлением суда строительная фирма привлечена к административному наказанию в виде штрафа в размере 76 575 тенге»,- добавили в прокуратуре.

По второй строительной фирме судом также вынесено постановление с наложением взыскания в виде штрафа в размере 76 575 тенге.