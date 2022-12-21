Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище подорожало почти вдвое

    21 Декабря 2022, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на запрос депутатов Сената касательно дальнейшего финансирования проекта по строительству мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По строительству мостового перехода через Бухтарминское водохранилище – первоначальная стоимость проекта «Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области» (далее – проект) составила 30,2 млрд тенге», - отметил Алихан Смаилов в своем ответе.

    Глава Кабмина продолжил, что по информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития в связи с увеличением стоимости строительных материалов в августе текущего года проведена корректировка проектно-сметной документации строительства данного моста и стоимость проекта составила 61,4 млрд тенге.

    «До 2023 года по проекту выделено 19,2 млрд тенге или 31 %. Для продолжения работ в республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы предусмотрено 5 млрд тенге. В целях своевременного завершения работ дополнительное финансирование в сумме 20 млрд тенге будет рассмотрено при уточнении республиканского бюджета в 2023 году. Остаток финансирования в размере 17,2 млрд тенге будет рассмотрен при формировании бюджета на 2024 – 2026 годы», - уточнил Алихан Смаилов.

    Фото: smi24.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Восточно-Казахстанская область Мажилис Строительство МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уплотнительную застройку приостановили в пригороде Алматы
    Когда в Астане завершат строительство всех проблемных домов
    Вторая фаза ремонтных работ Тасоткельского водохранилища проходит в Жамбылской области
    Более 20 медучреждений построят в одном из районов Карагандинской области
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров