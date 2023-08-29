Строительство LRT в Астане: улицу Сыганак перекрыли на три месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак проводятся в рамках реализации проекта линии LRT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

В этой связи, с 29 августа ограничено движение по улице Сыганак по южной стороне (направление в сторону моста) от ЖК «Номад» до улицы Акмешит (ЖК Европа палас). При этом сквозное движение через проспект Сыганак будет открыто по улицам Сауран и Акмешит.

Срок перекрытия до 30 ноября.

По указанным ограничениям изменений в движении общественного транспорта, проходящего на данном участке, не будет.