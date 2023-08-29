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    Строительство LRT в Астане: улицу Сыганак перекрыли на три месяца

    29 Августа 2023, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак проводятся в рамках реализации проекта линии LRT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    В этой связи, с 29 августа ограничено движение по улице Сыганак по южной стороне (направление в сторону моста) от ЖК «Номад» до улицы Акмешит (ЖК Европа палас). При этом сквозное движение через проспект Сыганак будет открыто по улицам Сауран и Акмешит.

    Срок перекрытия до 30 ноября.

    По указанным ограничениям изменений в движении общественного транспорта, проходящего на данном участке, не будет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт Дороги
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