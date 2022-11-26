Строительство LRT прокомментировал аким Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Алтай Кульгинов прокомментировал строительство легкорельсового транспорта LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насчет LRT работа уже началась. Первый транш денег уже выделен. Балки и инженерные конструкции устанавливаются. Все это сейчас идет. Наша задача - достроить LRT. На следующий год прогноз такой, что 1,5 млн человек будут жить в столице. Этот год еще не закончился, официально плюс 100 тысяч человек. Через 5-6 лет по Генплану прогноз таков, что в нашей столице будет проживать около 2 млн человек. Поэтому общественный транспорт очень важен», - сказал Алтай Кульгинов журналистам после торжественной церемонии инаугурации Президента РК во Дворце независимости.

Также он ответил на вопрос, сколько средств понадобится для окончательного завершения проекта. Аким проинформировал, что на проект уже выделено свыше 1 млрд долларов. На сегодня построена часть инженерных сооружений и строительных конструкций.

«Обязательства и договоры подписаны между китайским консорциумом и казахстанской стороной. Осталось только достроить. Еще нужно 580 млн долларов. 20 млрд тенге выделены - это первый транш, в рамках второго транша в декабре выделяется еще 30 млрд. Договоренность только между китайским консорциумом и Казахстаном. Других договоренностей у нас нет. Казахстанская сторона является заказчиком», - пояснил Алтай Кульгинов.

