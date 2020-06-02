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    Строительство легкоатлетической арены  завершают  в Нур-Султане

    2 Июня 2020, 01:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство легкоатлетической арены в Нур-Султане вступило в завершающую стадию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    По информации Федерации легкой атлетики Казахстана, манеж рассчитан на 7 тысяч зрителей. Новый спорткомплекс позволит проводить в столице соревнования мирового уровня, готовить качественный тренерский состав и спортсменов. Также он поможет в популяризации этого вида спорта.

    Расположен объект на территории спортивного кластера города, который образовывают «Астана Арена», ледовый дворец «Алау», «Барыс Арена», велотрек «Сарыарка», дворец единоборств «Жекпе-Жек».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Спорт Судебный процесс
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