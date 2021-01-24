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    Строительство крупных оптовых центров и овощехранилища ведется в Нур-Султане – Алтай Кульгинов

    24 Января 2021, 18:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов провел встречу с производителями сельскохозяйственной продукции Акмолинской области. Градоначальник заявил, что ведется строительство четырёх крупных оптово-распределительных центров, а также напомнил о важности поддержки отечественных производителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Алтая Кульгинова в сети Instagram.

    «Продолжаем работу по реализации социально значимых продуктов по сниженным ценам. Важно, чтобы у жителей города была возможность приобрести качественный, местный продукт.

    Так, встретился с производителями сельскохозяйственной продукции Акмолинской области, а именно с производителями говяжьего мяса, молока, мясо птиц, яиц и др. Обсудили насущные вопросы, выслушал их идеи и предложения.

    С каждым производителем будем развивать сотрудничество без посредников, и снимать возникающие адмбарьеры. Период карантина показал, что продовольственная безопасность столицы на первом месте. Важно не только производить продукт, но и хранить на должном уровне.

    Ведём строительство четырёх крупных ОРЦ (оптово-распределительных центров) и овощехранилища за счёт частных инвесторов. Необходимо поддерживать отечественных производителей», - заключил аким столицы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат Промышленность Строительство Сельское хозяйство
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