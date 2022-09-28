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    Строительство крупнейшего в мире радиотелескопа началось в СУАР КНР

    28 Сентября 2022, 19:30

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Строительство крупнейшего в мире управляемого радиотелескопа началось в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CCTV.

    Синьцзянская обсерватория Китайской академии наук начало строительство крупнейшего в мире радиотелескопа под условным названием QiTai radio Telescope (QTT). Объект расположен в уезде Цитай Чанцзи-Хуйэской автономной области СУАР. Строк строительства 6 лет.

    Радиотелескоп будет иметь управляемую тарелку диаметром 110 метров. После того, как его введут в действие, QTT используют для исследования гравитационных волн, черных дыр, происхождение жизни во Вселенной и изучения дальнего космоса.

    Как отмечают в Китайской академии наук, радиотелескоп QiTai станет важной вспомогательной платформой для реализации проектов по исследованию Луны, Марса и отдаленных участков Солнечной системы.

    В Китае действуют три крупных радиотелескопа: в Шанхае, Пекине и провинции Гуйчжоу. Самый большой в мире телескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) находится в провинции Гуйчжоу, его диаметр составляет 500 м.

    Фото: cctv.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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