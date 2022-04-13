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    Строительство комплекса «Алатау» обсудили Казахстан и Кыргызстан

    13 Апреля 2022, 20:17

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В посольстве Казахстана в Кыргызстане прошла деловая встреча с капитанами кыргызского бизнеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    На встрече были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также перспективы реализации проекта по строительству на границе обоих государств индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) «Алатау» рядом с пунктом перехода «Карасу» - «Ак-Тилек». Концепция проекта была утверждена правительствами в августе прошлого года.

    Посол Казахстана Рапиль Жошыбаев подробно проинформировал участников встречи о проекте ИТЛК «Алатау», его основных целях и задачах. Прибывшая из Казахстана группа предпринимателей, участвующих в проекте, приняла участие в обсуждении вместе с кыргызскими партнерами по вопросам создания инфраструктуры, правовой базы, участия в проекте кыргызских компаний.

    Согласно утвержденной концепции ИТЛК «Алатау» будет функционировать в качестве свободной экономической зоны, и будет способствовать развитию и расширению производственных мощностей в сферах переработки сельхозпродукции, производства продуктов питания, легкой промышленности и транспортной логистики, что позволит повысить товарооборот двух стран.

    По итогам встречи стороны договорились продолжить дальнейшее обсуждение проекта, в том числе в рамках предстоящей торгово-экономической миссии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Кыргызстан
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