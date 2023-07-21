Строительство комфортных школ начато в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Строительство объектов в рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С началом строительства комфортной школы в жилом массиве Есет батыра в Актобе ознакомился аким области Ералы Тугжанов. Планируется, что в данном районе до 2024 года будет построена современная школа на 2 тысячи мест.

«Нацпроект «Комфортная школа» реализуется по поручению Главы государства. Его основная цель ликвидировать нехватку ученических мест и задать новый образовательный стандарт.

В нашем регионе строительство 14 школ будет начато в текущем и завершено в следующем году. Начало строительства оставшихся 6 запланировано на следующий год, но надо приступить к их возведению как можно раньше. Думаю, что все причастные к строительству, в полной мере осознают свою ответственность, особенно перед детьми – будущим нашей страны», - сказал Ералы Тугжанов.

Всего до 2025 года включительно в Актюбинской области будут построены 44 новые школы на 22,8 тысячи ученических мест в одну смену. Из них 24 школы возведут в Актобе, остальные - в Алгинском, Айтекебийском, Байганинском, Кобдинском, Темирском, Иргизском, Мартукском, Шалкарском и Мугалжарском районах. 20 из 44 новых школ построят по единому стандарту в рамках нацпроекта.

Аким области отметил, что с реализацией этих важных социальных проектов в регионе будет полностью ликвидирована проблема аварийных и трехсменных школ.