Строительство историко-культурного комплекса «Жошы-хан» завершается в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области скоро откроет двери для туристов уникальный объект – историко-культурный комплекс «Жошы-хан». Гости здесь не только смогут окунуться в прошлое казахского народа. Комплекс станет научным центром для изучения эпохи Золотой Орды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На строительной площадке побывал аким региона Женис Касымбек во время рабочей поездки в Жезказган.

Комплекс занимает обширную площадь – территория застройки составляет две с половиной тысячи квадратных метров. Предусмотрены выставочный зал, гостиница. Вокруг исторического комплекса появится этноаул с юртами и шатрами для выставок и продажи национальных изделий и украшений.

Акиму области доложили, что работы выполнены на 90%. Строители сейчас занимаются внутренней отделкой помещений. Также ведутся подключение инженерных сетей, благоустройство территории.

Во дворе комплекса возведён почти пятиметровый гранитный памятник Жошы-хану.

Внутри комплекса дизайнеры соорудят проект древнего города в 3D-формате. На его базе планируется проводить научные конференции и симпозиумы с участием отечественных и зарубежных учёных, а также выездные уроки истории для школьников.

Женис Касымбек также ознакомился с ходом строительства жилья в Жезказгане. По программе «Нұрлы жер» в городе в этом году планируется сдать три многоэтажных дома для предоставления кредитного жилья. Ещё в одной многоэтажке будут завершены два блока для обеспечения арендным жильём.

Два многоэтажных дома строят частные инвесторы. Кроме того, развивается индивидуальное жилищное строительство.

Акиму области доложили о газификации города и модернизации тепловых сетей, а также рассказали, как продвигается решение проблемы с аварийными и ветхими домами. В этом году планируется переселить жителей из 24 домов.

Глава региона также посетил Жезказганский высший политехнический колледж. В учебном заведении ему показали центры компетенции для будущих строителей и энергетиков.