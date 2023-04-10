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Строительство еще двух жилых комплексов могут приостановить в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Апреля 2023, 22:03
Строительство еще двух жилых комплексов могут приостановить в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области просит приостановить строительство еще двух жилых комплексов в шахтерской столице. В суд направлены материалы о приостановлении стройки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По закону каждый застройщик должен уведомить нас о начале строительства. Это производится онлайн, через веб-портал Электронного правительства. В основном проблема заключается в отсутствии заключения экспертизы. То есть, строят как хотят, без авторского и технического надзора. В этой связи к административной ответственности по статьям 314, ч. 1, 321 и 463, ч. 1, КоАП РК привлечены застройщики «ККК Бетон» (ул. Гапеева, 4е) и «ТалапСтройГрупп» (ул. Муканова, стр. 41а). Материалы направлены в суд», – сообщили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.


Новостройки, где нарушен уведомительный порядок, выявляются путем мониторинга, отметили в ведомстве. Эта работа продолжается.

Напомним, в областном центре по семи новостройкам работы были приостановлены решением суда. Формируется «черный список» застройщиков, которые не могут привлекать деньги дольщиков.



Карагандинская область   Строительство   Караганда  
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