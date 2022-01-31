Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Строительство двух многоэтажек завершили в Павлодаре

    31 Января 2022, 00:32

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре достроили два новых дома. Реализовывать квартиры в новостройках планируют через АО «Отбасы банк», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отделом строительства города Павлодара завершено строительство двух жилых домов под номерами 36 и 37», - сообщили в отделе строительства Павлодара.

    По данным ведомства, акты ввода в эксплуатацию этих домов пока проходят регистрацию органах юстиции.

    «После завершения регистрации документы будут направлены в АО «Отбасы банк» для дальнейшей работы по проверке платёжеспособности заявителей», - добавили в отделе строительства областного центра.

    Реализовать новые квартиры предполагается в феврале-марте 2022 года.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Строительство Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии