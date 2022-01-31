Строительство двух многоэтажек завершили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре достроили два новых дома. Реализовывать квартиры в новостройках планируют через АО «Отбасы банк», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Отделом строительства города Павлодара завершено строительство двух жилых домов под номерами 36 и 37», - сообщили в отделе строительства Павлодара.

По данным ведомства, акты ввода в эксплуатацию этих домов пока проходят регистрацию органах юстиции.

«После завершения регистрации документы будут направлены в АО «Отбасы банк» для дальнейшей работы по проверке платёжеспособности заявителей», - добавили в отделе строительства областного центра.

Реализовать новые квартиры предполагается в феврале-марте 2022 года.