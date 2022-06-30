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    Строительство дворца спорта «Казахстан» затянулось - депутат

    30 Июня 2022, 15:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат маслихата Нур-Султана Алмат Жунусов сообщил, что проект по строительству и модернизации столичного дворца спорта «Казахстан» слишком затянулся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутаты маслихата подняли вопрос о пересмотре договора ГЧП между государственным и частным партнерами. В июне текущего года в маслихате рассмотрели проект ГЧП по модернизации с использованием интеллектуальных технологий и последующей эксплуатации дворца спорта «Казахстан», - сказал Алмат Жунусов на заседании маслихата.

    По его мнению, проект реализуется медленно, есть вопросы по срокам строительства.

    «Проведена экспертиза проектно-сметной документации, со стороны населения имеется много вопросов и жители города хотели бы знать, по каким причинам на протяжении нескольких лет дворец спорта «Казахстан» не функционирует», - добавил депутат.

    Ранее сообщалось, что строительные работы в части модернизации столичного дворца спорта «Казахстан» начнутся в 2022 году. Такое обещание озвучил заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Строительство Маслихат
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