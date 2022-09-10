Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Строительство дороги Атырау-Астрахань оценивается в 87,4 млрд тенге

    10 Сентября 2022, 18:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Представители Агентства РК по противодействию коррупции, прокуратуры, ГАСК, департамента госдоходов, Комитета внутреннего госаудита Минфина РК провели комплексную проверку хода строительства дороги республиканского значения Атырау-Астрахань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе проверки были изъяты пробы-керны и направлены в лабораторию Атырауского филиала Национального центра дорожных активов. На строительство трассы Атырау-Астрахань протяженностью 277 км выделено 87,4 млрд тенге. Необходимо объединить усилия и совместно с Антикоррупционной службой усилить контроль за качеством выполняемых подрядчиками работ. Этот проблемный вопрос отражен в Карте коррупционных рисков», - сказал руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов.

    Он сообщил, что уже проведен антикоррупционный мониторинг. По его результатам установлены риски завышения ПСД, в процедурах при выборе объектов среднего и текущего ремонта, в деятельности технического надзора, процедурах планирования и финансирования объектов.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство Дороги Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Дороги частично перекроют в районе ЖК Sat city в столице
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана