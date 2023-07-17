Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Строительство дополнительных устройств по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» продолжается

    17 Июля 2023, 14:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава региона Нурлан Ногаев посетил опреснительный завод «Каспий», где ознакомился с проводимой работой по увеличению мощности объекта и дал ряд конкретных поручений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

    В Актау ведется строительство дополнительных устройств по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тысяч кубометров до 40 тысяч кубометров в сутки. Общая площадь завода составляет 7,5 га, из них на 2 га строятся дополнительные корпусы.

    Ранее сообщалось, что в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с проектом расширения опреснительного завода «Каспий» для дополнительного водоснабжения региона.

    В настоящее время завершено 80% строительно-монтажных работ. По словам специалистов, установки будут запущены в конце этого года.

    - Один из самых актуальных вопросов в регионе - проблема питьевой воды. Один из путей решения этой проблемы - увеличение мощностей опреснительного завода «Каспий». Проект предусматривает строительство новых производственных цехов, обновление инфраструктуры и установку современных систем очистки и фильтрации воды, - отметил аким области Нурлан Ногаев.

    Стоимость проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» составляет 18,1 млрд тенге. На эти цели также из республиканского бюджета по поручению правительства планируется выделить 5,6 млрд тенге. Завод обеспечивает водой 180 тысяч жителей трех районов Мангистауской области.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Премьер-министр РК Акимат Строительство Мангистауская область Каспийское море Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Производственный травматизм: предприятия Мангистау оштрафовали за несоблюдение правил техники безопасности
    Пистолет и более 800 патронов изъяли у жителя Актау
    Износ электрических сетей в Актау составляет 70 процентов
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте