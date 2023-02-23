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    Строительство домов начали в пострадавших от землетрясений районах Турции

    23 Февраля 2023, 17:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции, в пострадавших от землетрясений районах, начато строительство 1 797 жилых домов. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство в течение 1 года принимает меры по строительству постоянных приютов. В настоящее время в зоне землетрясений начато строительство 1 797 жилых домов. В марте планируется начать строительство 270 тысяч жилых домов», - сказал Уфук Экиджи.

    Ранее сообщалось, что на сегодняшний день выявлено 156 тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений и находящихся на грани обрушения.

    Казахстанцы собрали 5 млн долларов для пострадавших при землетрясениях в Турции.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
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