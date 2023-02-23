Строительство домов начали в пострадавших от землетрясений районах Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции, в пострадавших от землетрясений районах, начато строительство 1 797 жилых домов. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство в течение 1 года принимает меры по строительству постоянных приютов. В настоящее время в зоне землетрясений начато строительство 1 797 жилых домов. В марте планируется начать строительство 270 тысяч жилых домов», - сказал Уфук Экиджи.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день выявлено 156 тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений и находящихся на грани обрушения.

Казахстанцы собрали 5 млн долларов для пострадавших при землетрясениях в Турции.



