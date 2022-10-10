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    Строительство домов для погорельцев завершают в Костанайской области

    10 Октября 2022, 01:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в Instagram анонсировал завершение строительства домов для погорельцев в Аулиекольском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Аулиекольском районе завершается строительство жилых домов в рекордные короткие сроки. Отмечу, что в ближайшее время начнется заселение жильцов. Как видно, на фото - большие изменения за месяц», - написал Архимед Мухамбетов.

    Действительно, на двух сравнительных фото заметно, как буквально за месяц на пустыре вырос целый коттеджный поселок.

    Также А. Мухамбетов поделился видео, в котором продемонстрирована внутренняя отделка одного из готовых домов.

    Ранее сообщалось , что к строительству домов для жителей Аулиекольского района, пострадавших от лесных пожаров, приступили несколько десятков подрядных организаций.

    Строительство велось в круглосуточном режиме.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство
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