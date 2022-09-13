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    Строительство дома для медиков начнется в этом году в Усть-Каменогорске

    13 Сентября 2022, 16:46

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Восточно-Кахахстанской области на расширенном совещании был рассмотрен вопрос обеспечения медицинскими кадрами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «По прежнему актуальным остается вопрос по медицинским кадрам. Не хватает врачей в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай и Глубоковском районе. В этом году 91 выпускник медицинских учебных заведений распределились в больницы области», - сообщил глава области Даниал Ахметов.

    Работа в этом направлении продолжится.

    «Я дал задание начать в этом году строительство дома для медиков в Усть-Каменогорске. Также акимы городов и районов представят проекты домов для медработников», - сказал Д. Ахметов.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Восточно-Казахстанская область Строительство Здравоохранение Общество
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