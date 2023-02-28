Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Строительство Центра протонной терапии в столице завершат в 2024 году

    28 Февраля 2023, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Астане завершат строительство Национального научного онкологического центра с протонной терапией. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2024 году завершат строительство протонного центра. Сейчас завершается строительство бункера для протонного ускорителя. Затем планируется установка аппарата, проведение работ по проверке на работоспособность и безопасность», - сказала Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

    Она также прокомментировал вопрос по поводу подготовки кадров в отрасли протонной терапии.

    «Наряду с этим, сейчас проводится работа по подготовке специалистов. С прошлого года ведется подготовка необходимых кадров за рубежом - в Израиле, Германии, Нидерландах. Это специальности, которых раньше не существовало в нашей стране. Это редкие специалисты: лучевые терапевты, медицинские физики, химики», - уточнила А. Гиният.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что в связи с открытием Национального научного онкологического центра с протонной терапией нужно проработать вопросы его обеспечения высококвалифицированными специалистами.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Строительство Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    80% детей переносят корь легко - врач
    Корь у детей: о симптомах заболевания сообщила инфекционист
    Когда построят завод по производству серной кислоты в Туркестанской области
    Более 130 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров