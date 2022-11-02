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    Строительство ботанического сада началось в Уральске

    2 Ноября 2022, 22:44

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Будущий сад - питомник высадят на пересечении улиц Шолохова и Есенжанова, в районе омеговского кольца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    О Кайрате Каримове и его супруге Розе хорошо знают не только жители Казахстана, но и за его пределами. Они высадил на своём участке сотни видов яблонь и винограда. Коллекционный сад - питомник расположен на территории Мичуринского сельского округа на берегу реки Чаган. В питомнике посажены 150 сортов яблони, 120 сортов и гибридных форм винограда, 15 сортов ореха, несколько сортов фундука, абрикос, декоративные растения, киви, барбарис, персики, облепиха и многое другое. Создан ботанический сад из редких и лекарственных деревьев и кустарников.

    Учёные России написали письмо Президенту Казахстана с просьбой помочь садоводу из Уральска и назвали коллекционный сад - питомник Кайрата Каримова ценнейшим достоянием, не имеющим аналогов на постсоветском пространстве.

    Теперь Кайрат Каримов хочет высадить ботанический сад для всех жителей и гостей Уральска. Для этого садовод презентовал в областном акимате инвестиционный проект, который ему одобрили.

    – Создание ботанического сада - это моя давняя мечта. Хочу поделить сад на несколько частей: европейскую и азиатскую. Там ещё будет зона отдыха для горожан, фотозона, где будут фотографироваться молодожёны, будет научная площадка, где студенты будут проходить практику, заниматься научной деятельностью, - сказал тогда Кайрат Каримов.

    И вот садовод уже приступил к реализации проекта. На выделенном участке он начал устанавливать ограждение - первый и один из самых необходимых этапов работы для защиты будущих насаждений.

    – Посадку деревьев будем проводить уже в следующем году, - сказал Кайрат Каримов.

    В пресс-службе городского акимата сообщили, что земля в 13 гектаров выделена на правах аренды на 10 лет. Однако сад будет занимать девять гектаров земель, так как в некоторых местах проходят линии инфраструктуры.

    Фото со страницы Кайрата Каримова в Facebook.
    Западно-Казахстанская область Экология Акимат
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