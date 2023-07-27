Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Строительство более 90 объектов здравоохранения начали в регионах

    27 Июля 2023, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня выделено финансирование из республиканского бюджета на строительство 99 объектов здравоохранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в 2023-2024 годы в рамках национального проекта планируется построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи на селе (МП, ФАП, ВА)

    «На сегодняшний день выделено финансирование из республиканского бюджета на строительство 99 объектов, из них по 91 объекту начато строительство (Актюбинская - 8, Атырауская – 3, ВКО – 17, ЗКО – 12, Жамбылская – 4, Карагандинская – 14, Костанайская – 6, Кызылординская – 15, СКО – 7, область Улытау - 5), по остальным объектам проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика», - уточнили в Минздраве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    Ранее сообщалось, что 32 современные многопрофильные районные больницы построят в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Строительство Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дорожное строительство интенсивно ведется в Кызылординской области
    Медсестрам в Казахстане делегируют некоторые функции врача
    На какой стадии проекты по пробивке Абая, Толе би и Жубанова в Алматы
    2,4 трлн тенге потратят на строительство новых школ в Казахстане
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области