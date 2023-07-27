Строительство более 90 объектов здравоохранения начали в регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня выделено финансирование из республиканского бюджета на строительство 99 объектов здравоохранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в 2023-2024 годы в рамках национального проекта планируется построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи на селе (МП, ФАП, ВА)

«На сегодняшний день выделено финансирование из республиканского бюджета на строительство 99 объектов, из них по 91 объекту начато строительство (Актюбинская - 8, Атырауская – 3, ВКО – 17, ЗКО – 12, Жамбылская – 4, Карагандинская – 14, Костанайская – 6, Кызылординская – 15, СКО – 7, область Улытау - 5), по остальным объектам проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика», - уточнили в Минздраве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Ранее сообщалось, что 32 современные многопрофильные районные больницы построят в Казахстане.