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    Строительство базы олимпийской подготовки в Алматинской области завершается спустя 18 лет

    7 Августа 2023, 13:05

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области завершается строительство базы олимпийской подготовки, на которой 2300 человек смогут одновременно заниматься 23-мя видами спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    Министр культуры и спорта ознакомился с ходом завершения строительства базы олимпийской подготовки в Алматинской области. Асхат Оралов провел совещание с участием сотрудников министерства, акиматов Алматинской области, Карасайского района и руководства компании-подрядчика.

    Базу, площадью 40 га, можно назвать небольшим Олимпийским городком. Здесь около 2300 человек смогут одновременно заниматься 23-мя олимпийскими видами спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, бокс, единоборства, включая все виды борьбы, водные виды спорта, стрельбу и стрельбу из лука и др. Проект обеспечит постоянной работой около 800 человек.

    Здесь расположены 9 крытых спортивных комплексов: это легкоатлетический манеж, ледовый дворец, многофункциональный спортивный зал, зал для гимнастики и тяжелой атлетики, 10-полосный, 50-метровый олимпийский бассейн, зал единоборств, стрельбище для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, гостиница на 420 мест, медицинский центр с антидопинговой лабораторией и другие объекты. Все они соответствуют международным стандартам и требованиям.

    «Республиканская база олимпийской подготовки будет функционировать круглый год, позволяя национальным сборным и областным командам проводить полноценные учебно-тренировочные сборы перед важными соревнованиями. Верим, что из этих спортивных баз выйдут будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В будущем министерство планирует проводить на территории базы чемпионаты мира и такие международные соревнования, как универсиада и спартакиады. Для этого есть все возможности», - заявил Асхат Оралов.

    Согласно плану, строительные работы должны завершиться до конца этого года. Сейчас решаются вопросы прокладки наружных инженерных сетей и укладки асфальта. Министр дал поручение руководителям ответственных учреждений качественно завершить строительство.

    Напомним, что строительство комплекса начиналось в 2005 году. В разные годы, из-за финансовых и других проблем, строительство базы постоянно останавливалось.

    На территории базы будут созданы все условия не только для занятий спортом, но и для получения знаний, а также полезного и интересного досуга. В частности, будет библиотека, несколько конференц-залов, боулинг, спортивный магазин и рестораны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Спорт Строительство Минкультуры Видео
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