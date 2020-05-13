Строительство автодороги к подземной мечети Бекет ата завершили в Мангистау

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В преддверии 270-летия известного памятника архитектуры подземной мечети «Бекет ата» в Мангистауской области завершено строительство дороги «Ата жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Мангистау входит в топ-10 регионов Казахстана с высоким потенциалом развития объема туристского потока. И одним из главных условий развития внутреннего туризма являются логистика и инфраструктура.

Модернизация участка от села Кызылсай до «Бекет Ата» протяженностью 97 км началась еще в 2017 году. Работы проводились в два этапа: до 51 км и с 51-го до 97 км.

Стоимость проекта по первому этапу - 5 млрд 460 млн тенге. На сегодняшний день полностью завершена прокладка асфальтного покрытия. Ведутся работы по установлению дорожных знаков, дорожных отбойников и нанесению разметки.

Второй этап реконструкции включает участок от 51 до 97 км. Работы начались в 2019 году. Стоимость проекта – 4 млрд 554 млн тенге. На сегодняшний день на 51 км полностью завершена прокладка асфальтного покрытия. Также устанавливаются дорожные знаки, ограждения и наносится дорожная разметка.

Ежегодно в Мангистау пребывают свыше 200 тысяч туристов. Для обеспечения их соответствующими условиями запланировано проведение ряда работ по благоустройству. Так, на территорию подземной мечети «Бекет ата» был проведен водопровод. Водопроводную систему протянули из подземных источников, расположенных в 12 км.

Наряду с этим, на сегодняшний день внутри мечети проводится капитальный ремонт, реставрируются сакральные реликвии. На эти цели средства были выделены из республиканского бюджета.

Как известно, дорога к «Бекет ата» пролегает через мечеть «Шопан ата». По словам акима Мангистауской области Серикбай Трумова, к мечети «Шопан ата» также будет проведен водопровод. Планируется облагораживание и озеленение всей территории. Рассматривается вопрос с газификацией.





«Одним из важных направлений экономики региона является туризм. И в преддверии 270-летия Бекет ата у нас запланированы работы по налаживанию инфраструктуры на территории мечетей, а также по благоустройству. Строительство дороги полностью завершено, водопровод проведен. Предстоит решение вопроса по опреснению воды. При поддержке компании «Озенмунайгаз», предпринимателей, аксакалов мы будем и дальше модернизировать необходимую инфраструктуру для развития туристского потенциала Мангистау. Работы много, но правильный подход позволит нам уже в ближайшее время превратить прикаспийский регион в жемчужину Центральной Азии», - сказал аким Мангистауской области С. Трумов.



