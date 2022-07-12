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    Строительство АЭС в Казахстане станет международным проектом - Алихан Смаилов

    12 Июля 2022, 21:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атомная электростанция, которая будет построена в Казахстане, станет международным проектом. Об этом в интервью программе «Жаңа Қазақстан» на национальном телеканале «Qazaqstan» сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас мы подготовили баланс электроэнергии и видим, что в будущем будет дефицит электроэнергии. Поэтому без строительства атомной электростанции мы не сможем решить эту проблему», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-министр добавил, что если мы не обеспечим нашу экономику необходимым объемом электроэнергии, то дальнейшее развитие будет крайне затруднено.

    «Поэтому по данному вопросу было принято решение и назначено место. Теперь Министерство энергетики рассматривает соответствующие передовые технологии, имеющиеся в мире. Изучаются технологии таких стран, как США, Франция, Южная Корея и Россия. В общем, это будет международный проект. То есть из нескольких государств будут привлечены разные технологии. Только после этого будет принято соответствующее решение», - пояснил глава Правительства Казахстана.


    Фото: criptoaldia.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Энергетика Строительство Атомная станция
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