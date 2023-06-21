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    Строительство АЭС – какие вопросы рассмотрят на общественных слушаниях

    21 Июня 2023, 14:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев ответил на вопросы журналистов касательно строительства АЭС в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, в соответствии с действующим законодательством порядок определен, на строительство данной станции есть компетенции государственных центральных и местных органов, также есть процедуры с общественными слушаниями, механизм, связанный с определением площадки, привлечением экспертов. Мы рассматриваем заявки четырех основных конкурсантов, и двух дополнительных участников конкурса, которые потенциально при условии прохождения всех этих процедур могут принять участие в конкурсе на строительство АЭС», - напомнил Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса.

    Он заверил представителей СМИ, что без общественных слушаний строительство АЭС невозможно.

    «Сначала должны пройти общественные слушания, на которых будет определена площадка, потом на основании общественных слушаний будут включены соответствующие корректировки в первичную документацию по разработке, будут учтены пожелания местных участников общественных слушаний и МИО», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Минэнерго РК
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