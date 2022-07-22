Строительство АЭС: что даст Казахстану атомная энергетика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы продолжают высказывать мнение по поводу необходимости строительства АЭС. Одна часть граждан опасается повторения сценария с Чернобылем и Фукусимой, другая считает ее строительство вообще нецелесообразным. И тем не менее решение быть или не быть в нашей стране атомной электростанции примут уже в этом году. Что даст Казахстану атомная энергетика и насколько оправданы опасения людей, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Развитие экономики требует большего потребления электроэнергии

В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Глава государства сказал, что в стране наступит дефицит электроэнергии к 2030 году.

Согласно официальным данным Министерства энергетики, на сегодняшний день дефицит электроэнергии составляет 1,3 ГВт. При этом, в этом году сложилась беспрецедентная ситуация: потребление рекордно выросло на 7%, тогда, как ранее в течение нескольких лет естественный прирост составлял 1,5-2%.

В Министерстве энергетики объяснили сложившийся дефицит бесконтрольным ростом «серых» майнеров и аварийных случаев на электрических станциях с июня 2021 года. Эксперты говорили о том, что дефицит не сложился в одночасье. Первой причиной послужила изношенность электросетей и оборудования до 80%. Для того, чтобы отремонтировать его потребуется время. Кроме того, придется выводить из строя электростанции, которые будут ремонтироваться. Однако с последней повесткой достижения углеродной нейтральности к 2060 году, Казахстан будет постепенно отказываться от ископаемого топлива – угля. Поэтому ремонт угольных электростанций может оказаться нецелесообразным. Нужно искать новый источник энергии.

Для устранения сложившего дефицита электроэнергии в ноябре 2021 года был запущен третий блок Жамбылской ГРЭС, а в январе 2022 года - четвертый энергоблок, что в совокупности позволило увеличить нагрузку ГРЭС на 330 МВт.

Также были внедрены механизмы ограничения майнеров при дефиците и планового импорта электроэнергии на централизованных торгах.

Однако, как отметил министр энергетики РК Болата Акчулакова, дефицит электроэнергии будет только расти. Развитие экономики требует все больше энергозатрат. И если оставить ситуацию в том же положении вещей, то аварии станут более частыми, люди будут сидеть без электричества, а развитие экономики будет стопориться. Нужно думать о том, как замещать недостающий объем электроэнергии и покрыть растущие потребности.

Аварии – сигнал дефицита электроэнергии, а дефицит – угроза энергетической безопасности страны

В ходе заседания Правительства в феврале 2022 года Глава государства сказал, что необходимо срочно решать проблемы энергетической безопасности страны.

«Наша страна уже столкнулась с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. Самый яркий пример - недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств. Проблемы энергетической безопасности страны нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. А ведь нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях. Утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна чистая атомная электроэнергия», - подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Необходимо профессионально разъяснять значение атомной энергетики.

Что такое мирный атом?

Эксперт в области энергетики Жакып Хайрушев считает, что сегодня, на пути к принятию ядерной энергии в качестве источника «зеленой» энергии, существует несколько предрассудков: это укоренившееся в течение нескольких десятилетий заблуждение, приравнивающее атомную энергию к ядерному оружию. Это необоснованный страх перед катастрофами Чернобыля в 1986 году и на АЭС Фукусимы в 2011 году.

При этом, по словам спикера, в случае аварии на Фукусиме никто не погиб, а причиной стало цунами у побережья Японии. Риск, который был с самого начала, но расценивался, как наименее вероятный, и, к сожалению, воплотился в жизнь.

Однако, по данным эксперта, современные реакторы уже учитывают риски, которые были на Фукусиме.

Что касается опасений использования атомной энергетики в качестве ядерного оружия, то, как считает Жакып Хайрушев, страхи не имеют под собой оснований.

«Топливо, использующее на современных АЭС, не предназначено для изготовления ядерной бомбы, если только там не установлено дополнительное оборудование для обогащения урана, предназначенное для такой бомбы. Более того, любая АЭС находится под присмотром специалистов МАГАТЭ, которые регулярно инспектируют АЭС по всему миру», - отметил Жакып Хайрушев в интервью аналитическому обозревателю.

Кроме того, по его данным, современные реакторы со степенью защиты 3+ способны выдержать прямое попадание самолета на АЭС, оснащены устройством локализации расплава - одной из систем пассивной защиты атомной безопасности и обеспечивает изоляцию фундамента и почвы от кориума — расплава корпуса реактора и его активной зоны. При техногенных авариях, так называемые «ловушки расплава».

Таким образом, ядерная энергетика или атомная энергетика — это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путем преобразования ядерной энергии. То есть, мирный атом – это, когда ядерная энергия используется в мирных целях.

Есть ли опасность при использовании мирного атома?

Самым опасным периодом работы станции является момент загрузки топлива. Именно в этот момент реактор открывается и есть небольшой риск попадания радиоактивных отходов в воздух. Однако делается это не часто, в среднем один раз в год. При этом, выброс будет очень незначительный.

«Страхи населения по поводу использования мирного атома, строительства АЭС и ядерными взрывами связаны с незнанием. Тогда, как в других странах опыт применения атомной энергетики происходит без нареканий. Ядерная энергетика, в последние несколько десятилетие остается, одним из самых перспективных видов получения энергии в мире», - отметил спикер.

Как используется атомная энергетика в других странах

На начало 2022 года по всему миру эксплуатируются 439 реакторов с установленной мощностью 391 ГВт. Атомные электростанции используют 32 страны. Подавляющее большинство АЭС находится в странах Европы, Северной Америки, Дальневосточной Азии и на территории бывшего СССР.

В настоящее время ведется строительство 52 реакторов с установленной электрической мощностью 55 ГВт в 19 странах. При этом, Беларусь, ОАЭ, Бангладеш и Турция ведут строительство своих первых АЭС.

«В тех странах, где работает АЭС, в принципе, никаких нареканий не было никогда. И люди, в большинстве своем, понимают, что если остановить АЭС, то их жизнь потеряет тот комфорт, который они сейчас имеют. Как правило, там, где работает АЭС, и цены стабильны, и энергоснабжение надежно. А мы все еще обсуждаем эти вопросы средневековые, так сказать», - сказал Жакып Хайрушев в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Поэтому, за последние годы общая установленная мощность АЭС в мире только выросла.

Почему в некоторых странах отказываются от АЭС

В то же самое время, некоторые страны отказываются от атомных электростанций. Однако, делают они это из соображений безопасности в связи с устареванием своих технологий.

«Страны, которые закрывают свои атомные проекты, бояться не ядерной катастрофы, а потому, что их реакторы уже имеют низкую степень защиты. То есть они руководствуются только снижением безопасности этих реакторов и защитных мероприятий, поскольку были установлены в 70-х годах прошлого века и, к сожалению, уже устаревают», - пояснил энергетик.

При этом, в некоторых странах – это случай политики трансформации – перехода от ископаемого топлива к ВИЭ.

«Сегодня мы являемся свидетелями мирового энергетического кризиса. Между тем в конце прошлого года в СМИ распространилась новость о закрытии Германией трех из шести последних атомных электростанций. В тот же день Европейский союз, в отличие от Германии, объявил о новом законе, который причисляет атом к источникам «зеленой» энергии и открывает путь для финансирования ядерной энергетики в ближайшие годы. Закрытие немецких атомных электростанций является частью германской энергетической трансформации, которая направлена на отказ от ископаемого топлива и атома и наращивание возобновляемых источников энергии», - сказал Жакып Хайрушев.

Убеждение, что нужно отойти от атома, зародилось в Германии еще в 70-80-х годах прошлого века. С выпуском доклада Limits of Growth Римского клуба (1972) и созданием «антиатомной» партии «Зеленых».

Таким образом, несмотря на то, что несколько европейских государств заявили об отказе от атомной энергетики, следует принимать во внимание, что это всего лишь единичные случаи. К примеру, на текущий момент ведется строительство: 2 реакторов в Великобритании суммарной эл. мощностью в 3 400 МВт; 1 реактора во Франции эл. мощностью в 1 650 МВТ; 1 реактора в Финляндии эл. мощностью в 1 700 МВт.

В целом, если анализировать развитие атомной энергетики в мире, то атомная генерация восстанавливается после снижения во время мирового финансового кризиса в 2008-2009 гг. и аварии на АЭС Фукусима в 2011 г.

Почему АЭС необходима Казахстану?

По словам министра энергетики Болата Акчулакова, при заданных параметрах строительство АЭС необходимо Казахстану для покрытия растущих потребностей в потреблении электроэнергии, энергозатрат на развитие экономики и сохранения энергетической устойчивости ввиду отказа от угольного топлива.

Министр энергетики в одном из своих интервью дал разъяснение, почему не получится использовать газ, как топливо для получения энергии.

«Газ – это тоже замена топлива, который также признается Евросоюзом, как переходное топливо для низкоуглеродного развития экономики. Но даже если все станции в стране и поменять на газ, на сегодняшний день у нас не будет столько объема газа, чтобы снабжать энергией страну. Сделать быстрый переход на энергию только за счет газа не получится», - пояснил глава Минэнерго.

Остаются возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые сейчас активно развиваются.

«К 2030 году мы планируем довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 15%», - сообщил министр.

Однако, наряду с массовым развитием ВИЭ, Казахстану требуются резервные станции для устойчивой работы всей энергосистемы страны.

«Наряду с массовым развитием ВИЭ стране нужны резервные станции для устойчивой работы всей энергосистемы страны.

Это законы, не просто законы страны, а простые законы физики. В сухом остатке остается искать еще одно топливо. Мы - лидеры по добыче природного урана. У нас есть все возможности, и мы уже сейчас занимаемся производством топливного урана, но нет ни одной станции. Это то топливо, которое может играть свою роль для замещения старых станций и для покрытия растущих нужд нашей страны»,- убежден Болат Акчулаков.

В ведомстве пришли к выводу о том, что не заниматься атомной энергетикой просто нельзя.

«Мы предположили, что первые станций АЭС на 2,4-2,8 ГВт должны быть построены в двухблочном режиме. И эта работа сейчас активно ведется», - сказал министр энергетики.

Он отметил, что такие станции, конечно, требуют большего внимания. Нужно быть аккуратными с выбором места и подбором технологий.

В министерстве совместно с АО ФНБ «Самрук-Казына» уже изучили наиболее оптимальные решения в отношении расположения строительства АЭС. Кроме того, в ведомстве отобрали лучших мировых поставщиков ядерных технологий на основании всестороннего изучения ядерной безопасности и соответствия требованиям мировых регуляторов по ядерной безопасности и МАГАТЭ. В первую очередь, специалисты исходили из соображений безопасности.

По районам размещения была проведена оценка по различным аспектам обеспечения ядерной безопасности на АЭС, включая возможные воздействия на АЭС со стороны окружающей среды, такие, как: природные воздействия, землетрясения, наводнения, антропогенные воздействия, промышленно-опасные объекты, падение воздушного судна и радиационное воздействие АЭС на окружающую среду и население. Изученные технологии также учитывают последствия катастрофы на Фукусиме.

Государства, отказывающиеся от атомной программы, руководствуются только интересами безопасности ввиду устаревания своих технологий. Конечно, для устранения рисков ядерной катастрофы или взрыва в принципе, нужно, чтобы во всем мире отказались от ядерной энергетики. Однако, по мнению экспертов, достаточно отказа от ядерного оружия, его производства, носителей и средств доставки. Как известно, наша страна одной из первых отказалась от ядерного оружия.

Кроме того, эксперты отмечают, что регуляторы ядерной энергетики и МАГАТЭ внимательно следят за тем, чтобы АЭС использовалась только в мирных целях. Ввиду глобальных климатических изменений на планете, отказа от углеродного топлива не избежать, поскольку экология становится все хуже. Именно поэтому ЕС вводит повышенный налог на углеродное топливо. То есть Казахстану и другим странам не избежать декарбонизации, если страна хочет сохранить торговые отношения.

Когда на весах состояние экологии, которое отражается, на всем живом, на планете, а также экономическое развитие и благополучие стран, достижение понимания в вопросах использования ядерной энергетики в мирных целях становится единогласным мировым соглашением по умолчанию.



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