Строительство 8 школ и 4 детских садов ведется в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2018 год в городе Астане открылись 4 школы на 4,4 тыс мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В настоящее время в Астане ведется строительство 8 школ на 8 700 мест, 8 пристроек к школам и 1 колледжа. Кроме того, за счет средств национальных компаний ведется строительство двух детских садов на 480 мест и еще двух детсадов на 720 мест в рамках договоров государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Наряду с этим, улучшается ситуация с охватом детей дошкольным образованием. Если в 2016 году охват детей в возрасте 3-6 лет дошкольным обучением составлял 70,6%, а в 2017 году - 78%, то в 2018 году этот показатель вырос до 90%. Немалую роль в этом сыграло привлечение частного сектора. Он покрывает более 30% от общего числа охваченных детей.