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    Строительство 68 многоквартирных домов ведут в Жамбылской области

    30 Мая 2022, 01:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Темпы строительства жилья для жителей региона раскритиковал на совещании в Таразе аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областного управления строительства, на данный момент в регионе осуществляется строительство 68-ми многоквартирных домов на 4 388 квартир, а в очереди на жилье на сегодняшний день стоят более 36 тыс. жамбылцев.

    «В этом году из 68-ми многоквартирных домов сдадут только 47 домов на 3 120 квартир», - проинформировал руководитель облуправления строительства Ерлан Орынбаев.

    «Такими темпами мы не достигнем никаких результатов в жилищной политике, - подчеркнул Нуржан Нуржигитов. - Необходимо снизить количество очередников на жилье, вести разностороннюю работу. В связи с этим нужно обратить внимание на строительство жилья за счет инвестиционных средств, выдачу земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, без привлечения бюджета».

    Глава региона остановился на недочетах при разработке проектно-сметной документации, отметив разную стоимость одинаковых по сути проектов, и поручил при разработке проектно-сметной документации предусматривать единый проектный образец, а также придерживаться ценовой политики.

    «Уже сейчас следует уделять внимание плану на 2023 - 2024 годы, учитывая ценовую политику при разработке проектно-сметной документации», - отметил аким области, поручив строго соблюдать сроки и качество по проектам, которые планируется завершить в этом году.

    В Жамбылской области будет создана рабочая группа по вопросам проектирования, планирования и координации в сфере строительства, в состав которой войдут специалисты отрасли и представители опытных подрядных организаций, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

    Как сообщалось ранее, в этом году в рамках различных государственных программ в регионе реализуются 203 проекта, 152 из которых должны завершиться до конца этого года. Это строительство 23 объектов образования, 25 объектов здравоохранения, объекты спорта, культуры и многие другие.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Строительство Жилье Регионы Казахстана Общество
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