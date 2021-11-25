Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Строительство 60-ти квартирного дома ведется в Шемонаихинском районе ВКО

    25 Ноября 2021, 16:52

    ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ – В третьем микрорайоне города Шемонаиха ведется строительство 60-ти квартирного дома. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал аким Шемонаихинского района Григорий Акулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    В рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» в городе Шемонаиха в мае прошлого года начали строительство 60-ти квартирного дома для социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на получение жилья. На возведение дома было выделено 640 млн тенге, на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 82 млн тенге. В доме будет 20 однокомнатных и 40 двухкомнатных квартир.

    После введения дома в эксплуатацию здесь получат арендное жилье без права выкупа многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды первой и второй группы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Акимат Строительство Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Школам Уральска переданы новые автобусы
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    4 Заморозки прогнозируют в СКО
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии