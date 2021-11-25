Строительство 60-ти квартирного дома ведется в Шемонаихинском районе ВКО

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ – В третьем микрорайоне города Шемонаиха ведется строительство 60-ти квартирного дома. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал аким Шемонаихинского района Григорий Акулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» в городе Шемонаиха в мае прошлого года начали строительство 60-ти квартирного дома для социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на получение жилья. На возведение дома было выделено 640 млн тенге, на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 82 млн тенге. В доме будет 20 однокомнатных и 40 двухкомнатных квартир.

После введения дома в эксплуатацию здесь получат арендное жилье без права выкупа многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды первой и второй группы.