Строительство 10 жилых комплексов приостановили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде решением суда приостановлено строительство 10 жилых комплексов. Застройщики приступили к работам без разрешительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Внеплановую проверку провело управление ГАСК.
Недобросовестные застройщики были выявлены в ходе мониторинга Отделом архитектуры и градостроительства города Караганды.
«Данные были переданы нам, а мы уже провели внеплановую проверку 10 компаний и подали иск о нарушениях в суд. Застройщиков привлекли к административной ответственности по статьям 314 «Строительство без проектной документации», 321 «Строительство без сопровождения авторско-технического надзора» и 463 «Строительство без талона-уведомления ГАСК» КоАП РК. На всех наложены штрафы», – сообщил государственный строительный инспектор Думан Касымжанов.
Если замечания не будут устранены, объект не допустят к эксплуатации и он не получит акта приемки.
В список недобросовестных застройщиков вошли:
- ТОО «T-K Building» (ЖК «Al-Farabi»);
- ТОО «TT INVEST-2022» (ЖК «Хан»);
- ТОО «Satti Lux Stroy» (ЖК «Нура»);
- ТОО «Baiterek-2022» (ЖК «Аманат»);
- ТОО «СМК Group» (ЖК «Baiterek»);
- ИП «Григорян Ш. Н.» (МЖД);
- ТОО «TBL building» (МЖД «Tole Bi 2»);
- ТОО «Revival Аlliance» (МЖД по ул. Ержанова, 63/2);
- ТОО «ККК Бетон» (ЖК «Бақытты отбасы»);
- ТОО «Optima-Stroy» (ЖК «Династия»).
В экономическом суде сейчас находятся иски о признании трех жилых комплексов самовольной застройкой. Это ЖК Al-Farabi (застройщик ТОО «Т-К Building»), ЖК «Хан» (застройщик ТОО «ТТ-Инвест») и ЖК «Нура» (застройщик ТОО «Satti Lux Stroy»).
Также 15 компаний были оштрафованы по статье 320 за незаконное привлечение средств дольщиков. Подробный список в социальной сети Instagram @gask_krg. Сейчас в работе управления ГАСК находятся еще две компании с подобным нарушением.