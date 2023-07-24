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    Строительство 10 жилых комплексов приостановили в Караганде

    24 Июля 2023, 16:01

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде решением суда приостановлено строительство 10 жилых комплексов. Застройщики приступили к работам без разрешительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Внеплановую проверку провело управление ГАСК.

    Недобросовестные застройщики были выявлены в ходе мониторинга Отделом архитектуры и градостроительства города Караганды.

    «Данные были переданы нам, а мы уже провели внеплановую проверку 10 компаний и подали иск о нарушениях в суд. Застройщиков привлекли к административной ответственности по статьям 314 «Строительство без проектной документации», 321 «Строительство без сопровождения авторско-технического надзора» и 463 «Строительство без талона-уведомления ГАСК» КоАП РК. На всех наложены штрафы», – сообщил государственный строительный инспектор Думан Касымжанов.

    Если замечания не будут устранены, объект не допустят к эксплуатации и он не получит акта приемки.

    В список недобросовестных застройщиков вошли:

    - ТОО «T-K Building» (ЖК «Al-Farabi»);

    - ТОО «TT INVEST-2022» (ЖК «Хан»);

    - ТОО «Satti Lux Stroy» (ЖК «Нура»);

    - ТОО «Baiterek-2022» (ЖК «Аманат»);

    - ТОО «СМК Group» (ЖК «Baiterek»);

    - ИП «Григорян Ш. Н.» (МЖД);

    - ТОО «TBL building» (МЖД «Tole Bi 2»);

    - ТОО «Revival Аlliance» (МЖД по ул. Ержанова, 63/2);

    - ТОО «ККК Бетон» (ЖК «Бақытты отбасы»);

    - ТОО «Optima-Stroy» (ЖК «Династия»).

    В экономическом суде сейчас находятся иски о признании трех жилых комплексов самовольной застройкой. Это ЖК Al-Farabi (застройщик ТОО «Т-К Building»), ЖК «Хан» (застройщик ТОО «ТТ-Инвест») и ЖК «Нура» (застройщик ТОО «Satti Lux Stroy»).

    Также 15 компаний были оштрафованы по статье 320 за незаконное привлечение средств дольщиков. Подробный список в социальной сети Instagram @gask_krg. Сейчас в работе управления ГАСК находятся еще две компании с подобным нарушением.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Караганда
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