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Строительный рынок в Астане проверили полицейские

1 Августа 2018 19:50 220
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Строительный рынок в Астане проверили полицейские

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительный рынок в столице проверяется полицейскими, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

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«Сегодня с целью выявления похищенного имущества со строительных объектов, организаций, гаражных обществ и других мест отработан рынок продажи строительных материалов и инструментов, а также станции обслуживания автомашин, расположенных на территории рынка по пр.Тәуелсіздік», - сообщили в пресс-службе департамента.


Строительный рынок в Астане проверили полицейскиеКак рассказали в ДВД, в ходе мероприятия обнаружены и изъяты десятки строительных инструментов и аккумуляторов, которые находились в продаже без каких-либо документов, продавцы не могли пояснить их происхождение. Кроме того, обнаружены и изъяты 3 велосипеда, один из которых уже опознан как краденый.


Строительный рынок в Астане проверили полицейскиеПо всем изъятым предметам проводится проверка. Также выявлены ряд нарушений административных и миграционных законодательств, по которым  принимаются процессуальные решения.


Строительный рынок в Астане проверили полицейскиеПолицейскими Астаны на территории города в рамках реализации программы и комплексного плана по противодействию кражам чужого имущества на 2018-2020 годы продолжается плановое оперативно-профилактическое мероприятие «Скупка», направленное на выявление мест скупки и хранения похищенного имущества, выявление, задержание лиц и преступных групп, занимающихся совершением всех видов краж, а также выявлены другие правонарушения. Также проводится  разъяснительная работа.  

 

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Ключевые слова: Астана, МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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