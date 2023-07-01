Строительный кран упал на жилой дом в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше при ведении ремонтных работ на жилой дом упал строительный кран. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП произошло сегодня примерно в 14.00 на улице Агыбай батыра. В ходе ремонтных работ крыши жилого дома строительный кран завалился на один бок. Как объяснили в местном акимате, во время поднятия груза провалился грунт под лапой крана.

«Подрядной организацией ТОО «РимСтройСервис» проводятся работы по текущему ремонту кровли многоквартирного жилого дома 18 по улице Агыбай батыра. 30 июня 2023 года ориентировочно в 14:00 часов при поднятии профильных листов краном на крышу данного дома правый задний аутригер проломил плиту перекрытия лотка теплотрассы. По состоянию на 16:40 часов, кран поставлен на ход. Аварийная ситуация устранена. Подрядной организацией будут восстановлены повреждения в кратчайшие сроки», - сообщили в пресс-службе акимата города Балхаша.