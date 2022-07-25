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    Строительные работы ведутся почти на 7 тыс. км республиканских дорог

    25 Июля 2022, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках дорожно-строительного сезона ведется работа по реконструкции и ремонту республиканской сети автодорог. В текущем году строительными работами охвачено 7 тыс. км дорог республиканского значения, из них работы по реконструкции и строительству ведутся на 4 тыс. км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    Также 3 тыс. км охвачено капитальным и средним ремонтом.

    Кроме того, нацоператор возобновил строительство на дорожных долгостроях страны. Так, по каждому долгострою проведена точечная работа: пересмотрен состав строительного консорциума, подписано допсоглашение, мобилизовано необходимое количество спецтехники и персонала. Также совместно с уполномоченными органами прорабатываются вопросы транспортировки инертных материалов.

    Таким образом, на сегодняшний день полным комплексом работ охвачены дорожные объекты: «Караганда-Балхаш», «Калбатау-Майкапшагай», «Атырау-Астрахань», «Казталовка-Жанибек-гр. РФ», «Унеге-Бейсен-Сайхин», «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск».

    Основная цель – до конца года обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большой части вышеперечисленных трасс. Кроме того, уделяется особое внимание сокращению количество объездных дорог и участков, где движение осуществляется по насыпи.

    Общая протяженность дорог республиканского значения составляет порядка 25 тыс. км.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Строительство Дороги
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