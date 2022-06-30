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    Строительные работы по модернизации столичного дворца спорта начнутся в 2022 году

    30 Июня 2022, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Строительные работы в части модернизации столичного дворца спорта «Казахстан» начнутся в 2022 году. Об этом сообщил заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере спорта за прошедший период заключено два договора ГЧП – организация деятельности паралимпийского тренировочного центра и ледовой арены «Тарлан» для людей с ограниченными возможностями. Второй проект – модернизация дворца спорта «Казахстан», - сказал Есет Байкен на заседании маслихата.

    Он напомнил, что во дворце с 2018 года работает специализированный паралимпийский центр, здание полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями, в центре бесплатно проводятся тренировки по 17 видам спорта.

    «По дворцу спорта «Казахстан». В апреле вами (депутатами маслихата - прим. ред.) поддержано дополнительное соглашение о продлении обязательств. На сегодняшний день проводится определенная работа, уже завершены демонтажные работы, строительные работы начнутся после получения заключения государственной экспертизы – по планам и договоренностям до 1 августа текущего года мы должны заключение экспертизы получить», - пояснил замакима.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Спорт Строительство
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