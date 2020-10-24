Строительные отряды «Жасыл ел» завершили свою работу в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Аким Уральска Абат Шыныбеков поздравил бойцов строительных студенческих отрядов «Жасыл ел» с завершением сезонных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло в парке в поселке Деркул. В этом году в стройотрядах было создано 460 рабочих мест, 285 бойцов из них ежедневно вносили свой вклад в озеленение и благоустройство города. Они поливали растения и пололи траву в городских цветниках. Кроме того, 175 студентов принимали активное участие в благоустройстве центрального парка в Деркуле.

В ходе мероприятия аким города Абат Шыныбеков выразил благодарность молодежи за помощь в благоустройстве города. Несмотря на мировую пандемию коронавируса, жасылелевцы внесли огромный вклад в процветание страны.

«Как отметил в своем послании Президент Касым-Жомарт Токаев, экологической чистоте уделяется особое внимание. В этом году студенты университетов, внесли вклад в процветание и озеленение нашего родного города, несмотря на сложные ситуации. По итогам трехмесячной работы молодых ребят, мы видим чистые парки, цветение цветов, и наблюдаем, как преображается облик города с каждым днем. Хочу отметить, что ваш благородный труд является примером для всей молодежи региона. Этот парк является одним из красивейших мест нашего города, я очень благодарен вам за благоустройство парка и поддержку в нем чистоты», – отметил аким города Абат Шыныбеков.

Также аким города наградил победителей соревнований, которые прошли в обновленном парке. Необходимо отметить, что многие из участников отрядов «Жасыл ел» не первый год работают на благо города. И они же говорят, что в дальнейшем также планируют вносить посильный вклад в развитие родного Уральска.