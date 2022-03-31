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    Строительные компании сокращают свои объемы – Талгат Ергалиев

    31 Марта 2022, 17:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с удорожанием строительных материалов, повышением цена на жилье и финансовым положением казахстанцев строительные компании сокращают свои объемы. Об этом сообщил председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый месяц стройматериалы будут дорожать на 5-6%. Очень важно этот тренд приостановить. Сегодня все строительные компании начинают сокращать свое производство, потому что в ближайший год перспектив не видят, не видят развитие рынка. Соответственно, нужно поддержать строителей. Мы надеемся, что правительство поддержит наше население дешевыми ипотечными программами, и тогда рынок заработает. И тогда не будет безработных, и они не выйдут на улицы. Это же пороховая бочка, еще пару лет она будет накапливаться и в какой-то момент взорвется», - сказал глава Союза в кулуарах ежегодной отчетной конференции.

    По его словам, цены на жилье будут продолжать расти, если не принять конкретных мер и не поддержать конкуренцию. При этом он подчеркнул высокую закредитованность казахстанцев.

    Т. Ергалиев отметил, что застройщики каждый месяц высчитывают стоимость квадратного метра. Это касается не только стройматериалов, а также это и повышение зарплаты рабочим, так как дорожает продуктовая корзина.

    «В стоимость коммерческого жилья включается стоимость земли, инженерных сетей, благоустройство, расходы по экспертизе. Когда строится коммерческий объект, учитывается продаваемая площадь. Продаваемая и строящаяся площади – это две разные вещи. Строящаяся площадь – это общая площадь, а продаваемая – это только часть, где-то на 20% меньше. Когда коммерческие объекты строятся, нужно умножать на коэффициент 1,2. Поэтому получается у нас разночтения: государство говорит цена на рынке такая, а строительные компании цены завышают. На самом деле нет, все это мы можем объяснить и показать. Все дело в том, что нас, строителей, не всегда хотят слышать и понимать», - пояснил Талгат Ергалиев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Строительство Жилье Цены и тарифы
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